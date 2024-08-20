車庫娛樂行銷案涉誤導 北市府：限9/7前改善

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）前立委高嘉瑜質疑車庫娛樂App行銷活動涉掛羊頭賣狗肉。對此台北市法務局今天表示，其行銷方案涉誤導，已限9月7日前改善，另涉廣告不實部分由公平會調查。

法務局上午透過新聞稿發布消費警訊，針對車庫娛樂股份有限公司Magic Hour Premium廣告行銷方案疑涉誤導消費者，台北市政府依消保法命業者限期改善，涉及廣告不實部分屬公平會權管，已檢附資料函請公平會查處。

台北市主任消保官楊麗萍說明，已要求業者於9月7日前完成應改善及研議事項，並將改善及研議結果函復台北市文化局。

本案緣於民進黨前立委高嘉瑜在臉書發文反映，指車庫娛樂宣稱「買1張電影票新台幣149元再送1張電影票」，但實際並未贈票或贈票有使用限制卻未載明，且購票時被綁定購買199元月租方案，並在消費者不知情下於次月凌晨遭刷卡收取會費，且未說明付費會員相關權益內容。

同時，於電腦網頁版購票而獲贈Premium會員無法於App取消訂閱，另疑似有個資外洩致遭詐騙等情事。

法務局指出，初步統計自今年起迄今，已受理車庫娛樂相關消費申訴案共35件。

法務局表示，經北市府消保官會同公平交易委員會、行政院消保處、台北市文化局和觀傳局召開行政調查，要求業者至北市府說明。

車庫娛樂會中表示，公司皆已清楚明載消費者所購買及贈送的品項內容，並清楚說明使用方式、可享服務內容、贈送品項的免費試用說明、續扣說明、續扣金額、及隨時可取消資訊；針對電腦版網站付款只能在電腦版網站取消訂閱，於今年8月1日更新版本後，電腦版網站操作的消費者也可於App上操作取消訂閱。

車庫娛樂主張，未想隱藏任何東西，訂閱制續訂在OTT產業很常見，並非詐騙，針對消費爭議申訴，承諾研議個案從寬處理。

消保官認為，此爭議行銷活動，消費者購買的是一次性的電影票券商品，而非Magic Hour Premium「繼續性服務」，消費者只是購買電影票券，卻負擔「取消訂閱」的義務，自動續訂及取消訂閱的相關內容也未明顯清楚揭露，對於消費者的購買認知造成誤導。

法務局要求，車庫娛樂公司依限改善，並將改善結果函復文化局，若屆期未改善，將依消保法第58條規定裁處6萬元以上、150萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

其中，改善及辦理事項，包括改善消費資訊揭露內容、方式及廣告行銷圖片文案；將「取消訂閱」路徑入口建置於網站更明顯處，並於扣款前以簡訊、電子郵件或App推播等方式，提醒消費者即將開始扣款及提醒取消訂閱。

以及依消保法第19條通訊交易7日猶豫期無條件解約權規定，提供消費者訂閱後如未使用的退訂退款機制；針對民眾消費申訴案，請車庫娛樂積極妥處，以維護消費者權益。

法務局表示，針對涉個資保護部分，後續由文化局依業者提供資料續辦。（編輯：張雅淨）1130820