國慶焰火在雲林9/13試放 開放11處觀賞區搶先看

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）2024國慶焰火在雲林，雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室今天表示，廠商下週起進行整地，9月13日晚間8時進行國慶焰火試放，時間長達5至10分鐘，當天開放11處觀賞區，歡迎民眾到場搶先看。

立法院長韓國瑜今年6月拍板確定2024國慶焰火施放地點在雲林虎尾高鐵特定區，方便外縣市民眾到雲林觀看焰火。

雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室今天到活動會場預定地，針對媒體中心、指揮中心及衛星新聞轉播（SNG）場地動線會勘。

雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室表示，國慶焰火活動相關場地的用地日前取得完成，23日機具進場整地施工，預計9月25日完成整地及交通管制疏導計畫，接著27日展開周邊相關服務包括美食市集、服務台、流動廁所、主舞台、焰火指揮所、落焰圍籬、停車場等施工。

雲林縣焰火活動籌備辦公室指出，國慶焰火試放為13日晚間8時，時間約為5到10分鐘，當天周邊將有交通管制，並視情況調整管制範圍及時間；而國慶日當天焰火施放時間約40分鐘，共計近3萬發。

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雲林縣焰火活動籌備辦公室規劃11處觀賞地點，分為蛋黃區、蛋白區，蛋黃區位於高鐵雲林站前站，地點包括農機展用地、學府東路等處，而蛋白區則為後站，有新虎尾壘球場、持法媽祖宮、吳厝國小、虎興北路等處。

雲林縣焰火活動籌備辦公室預估國慶日當天約湧進30萬人，活動現場規劃10處停車場，可容納9000輛汽車與6000台機車，並安排4條接駁車路線。（編輯：陳仁華）1130820