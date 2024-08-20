本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園捷運綠線車站命名公布 坑口至藝文特區7站預計115年通車
首頁 / 地方

台東女婿葉心言陪妻返鄉務農 3度拿下釋迦評鑑冠軍

2024/8/20 19:06（8/20 19:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
青農葉心言（右2）是嘉義人，因為喜歡吃釋迦，於是偕妻子回台東種釋迦，他去年獲得鳳梨釋迦品種冠軍，今年再度拿下大目種釋迦競賽冠軍。中央社記者盧太城台東攝 113年8月20日
青農葉心言（右2）是嘉義人，因為喜歡吃釋迦，於是偕妻子回台東種釋迦，他去年獲得鳳梨釋迦品種冠軍，今年再度拿下大目種釋迦競賽冠軍。中央社記者盧太城台東攝 113年8月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）喜歡吃釋迦、陪妻子返鄉回台東種釋迦的青農葉心言，今年又拿下大目種釋迦競賽冠軍，他去年1月也獲得鳳梨釋迦品種冠軍，總計已拿下3座釋迦評鑑冠軍。

農業部台東區農業改良場今年番荔枝（大目種）優質果園競賽，經過果園、果形評鑑，今天有20名果農進入決賽，競爭激烈。

下午得獎名單出爐，由葉心言奪得冠軍，謝宗憲、林信宇拿下亞軍，鍾長志、宋和穆及陳富銘獲得季軍，另有4名農友入選優等獎。

台東區農業改良場長陳信言致詞表示，台東去年經歷颱風海葵及小犬接連侵襲後，番荔枝果園多有受損，評鑑比賽也因此停辦1年；今年雖然也有受到颱風凱米影響，但農友們展現強大韌性，果園防颱措施都做得相當確實，因此評鑑比賽才能順利辦理。

每名得獎農友的樹勢都相當健康，果品外觀表現都在水準之上，消費者大可安心購買。

評審委員嘉義大學副教授江一蘆表示，這次評鑑競爭十分激烈，農友們栽培管理都相當用心，很多參賽者都具有產銷履歷驗證，管理紀錄十分詳細，且能綜合使用有機質肥料與非化學性資材，並減少除草劑施用，因此不僅果樹本身健康，整體環境生態也相當良好，優質果品值得推廣民眾品嘗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉心言今年再度拿下冠軍，抱著得獎釋迦與妻子合照，2021年的大目種釋迦評鑑他也拿下冠軍，去年1月鳳梨釋迦品種同樣奪冠，總計已拿下3座冠軍獎。

葉心言去年接受中央社記者訪問時表示，他是嘉義人、妻子台東人，過去他擔任業務員，因喜歡吃水果，經常吃釋迦，於是興起偕妻子回台東種釋迦念頭；他經常跑到別人果園參觀，學習經驗，辛苦8年拿到冠軍，他會持續種出高品質釋迦讓大家享用。果然，他今年兌現承諾，再度奪冠。（編輯：陳仁華）1130820

陳信言
台東場開發樹豆即食包 推動原民好料輕鬆上菜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：