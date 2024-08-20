蘇巧慧辦民主行動研究室 首發場人氣高

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（中央社記者王鴻國新北20日電）民主進步黨新北市黨部主委蘇巧慧今晚於板橋舉辦青年講座「民主的行動研究室」首發場，吸引許多青年參與，現場就公共議題及立法院法案審查進行對談，氣氛熱烈。

黨部表示，今晚在板橋舉辦青年講座「民主的行動研究室」首發場，由蘇巧慧、立法委員吳沛憶、民進黨發言人吳崢擔任與談人，和參與者對談公共議題，以及9月立法院新會期預計涉及的各項重點法案，除了現場參與者外，更有近500人同時觀看直播。

蘇巧慧表示，民主行動研究室是新北黨部系列青年活動之一，希望從線上走到線下，讓更多人關注國會發生的議題，凝聚更多民眾的認同，就跟青鳥行動的時候一樣，當時站出來的民眾不認識彼此，但因為有共同的信念，而能夠串聯在一起。

針對有媒體公布新北市長民調，蘇巧慧回應，現在的想法就是在什麼位置，就把什麼事做好，用成績爭取更多人民認同，如果時候到了，黨中央認為她是最強人選，「責任到了我就扛」，而現在比賽根本還沒開始，就需要比誰馬步紮得更穩，誰把準備工作做得更好，這才是比賽前要做的工作。

現場討論如何延續奧運熱潮，深化台灣運動產業的問題，吳沛憶表示，體育署升格為體育部的意見越來越多，她樂見全民體育風氣更盛，才能支撐起運動產業的發展，但體育部成立需要修法，修法又要進到立法院通過，所以更加需要大家關注立法院。

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吳崢表示，政治之所以要存在，就是因為社會的意見多元分歧，所以才需要民主制度決定國家的方向怎麼走。台灣的選民結構分為理念型與利益型，大家今晚齊聚一堂，就是因為大家有共同的理念，可以共同對抗傳統的利益結構。

蘇巧慧表示，除了青年講座，黨部未來還會舉辦更多適合各年齡族群的活動，例如25日下午在新店十四張歷史公園，和民進黨新北市議員陳永福、陳乃瑜共同舉辦「劇團FUN瘋日」，歡迎大家參與親子同樂。（編輯：方沛清）1130820