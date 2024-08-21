客語認證課程考證人數比率低 新北：持續鼓勵報考

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市審計處表示，新北客語能力認證課程，考證人數比率低；且家庭親子活動客籍學員少，要求改正。客家局今天說，將鼓勵學生參加客語認證考試，也將提升各機關人員客語能力。

新北市政府客家事務局今天在市政會議專案報告指出，為延續客家文化命脈，推動全齡化客語扎根，從幼兒園、國中小到大專院校，協助發展客家語言文化課程。

不過，審計部新北市審計處日前公布的總決算審核報告指出，客語能力認證課程，報考人數比率低，學員112年客語能力認證報考率35.18%，為近3年最低。

審計處也發現，市府人員客語能力初級及中高級認證班，110至112年分別招生60人、60人、120人；但實際只有12人、42人及45人參與，招生只有2成至3成7。且112年只有18人報考客語能力認證，15人取得認證，參加與獲認證比率仍亟待提升。

另外，審計處說，客家局推動客語深根服務計畫開辦17班，但未訂定成果效益之績效衡量指標，且跨家庭親子學習活動的客籍學員少，甚至學員不是家庭成員，未發揮跨家庭親子學習效益。

客家籍的教育局長張明文今天在會議表示，語文承傳很重要，應落實本土語言扎根，將會在全語文競賽中持續爭取榮耀。

市長侯友宜也說，應在家庭中有說客語的環境，並在社團、學校、各文化場館扎根。

對此，客家局長林素琴表示，將持續委託客語薪傳師開辦公教認證班、一般認證班、跨家庭親子學習班，以提升市府各機關人員客語能力。（編輯：李錫璋）1130821