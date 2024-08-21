花蓮休閒農業震災後檢修優化 農業部挹注2千萬紓困

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）0403地震重創花蓮，花蓮縣政府為減輕休閒農業所受衝擊，爭取農業部新台幣2000萬元紓困獎勵計畫，供休閒農業場域設施、空間的災後巡檢修復及服務優化工作。

花蓮縣政府農業處今天透過新聞稿表示，符合申請資格共5類，包括休閒農場、田媽媽、休閒農業區、優遊農村及通過特色農遊場域認證業者；可申請內容包含場域設施全檢修繕，以及創新服務空間場域優化工作兩大項。

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縣長徐榛蔚表示，0403震災至今已過4個月，目前縣內各項產業穩定復原中，暑假期間觀光人潮逐漸回流；同時感謝中央各部會於花蓮震災期間即時提出各項災後重建方案，協助花蓮在公共設施、觀光、交通等方面復原工作，減輕災害對花蓮生活與業者經營的衝擊，支持花蓮挺過震災後營運恢復期。

農業處長陳淑雯說明，此次向農業部農村發展及水土保持署爭取的2000萬元經費，針對縣內休閒農業於交通受阻期間所造成經營困難的紓困獎勵計畫，除公告於縣府農業處網站外，已同步個別通知符合資格的業者及單位，欲申請者依計畫確認相關資格並準備所需資料，於中央規定期限8月23日前向縣府提交資料。（編輯：陳仁華）1130821