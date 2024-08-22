屏東高國中小校長會議 聚焦科技教育與國際交流

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣113學年度第一學期高國中小校長行政會議，今天在屏東科技大學舉行，會議聚焦科技教育與國際交流。屏東縣長周春米也到場勉勵指出，要制定有效策略提升學生學習力。

會議主軸為「創新課程、數位學習、國際視野」，創新教學課程、推動科技教育、加強國際交流，並期待能夠培育出具有創新精神和國際競爭力的人才，期盼校長運用專業及智慧來帶領教學團隊與孩子，共同擘劃教育美好願景。

周春米會中表示，因應數位科技化時代來臨，如何透過教學讓孩子有國際視野是未來必須前進與努力的目標，校長要集思廣益提升學生學習力，透過定期的學力檢測數據，制定有效的提升策略，各校也要參與各類學習計畫，強化教師教學，協助學生克服學習困難。

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周春米提及，各校將交通安全教育納入課程學習，鼓勵教師參與相關的創意教學活動設計，進一步深化學生的交通安全知識，塑造優質的交通安全文化。

另外，會議一開始由環保局宣導「資源回收、垃圾分3類」，呼籲大家隨手做好垃圾分類及回收，讓有用的資源可以再循環，降低後端垃圾處理壓力，期能透過深入淺出的宣導方式，使校長都能更清楚了解並將垃圾分類的認知帶回學校傳遞給師生，讓環境教育向下扎根，打造屏東安居樂業的希望城市，邁向資源循環零廢棄願景。（編輯：李淑華）1130822