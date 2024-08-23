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高雄市補助防水閘門 加碼並延長申請至12/31

2024/8/23 21:21
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）颱風凱米帶來豪大雨，導致高雄市各地淹水災情頻傳，高雄市水利局因應調整現有「防水閘門」補助計畫，除延長申請到今年12月31日外，透天厝部分最高補助至7萬元。

高雄市長陳其邁表示，市民受風災影響，造成家戶積淹水，針對領有住屋淹水補（慰）助金的合法房屋，市府再加碼提高補助金額，提高住家申裝意願，保護財產安全；同時追加經費讓市民均可免抽籤申裝，有需求民眾請儘速洽轄內區公所申辦。

根據水利局補助說明，原先補助金額，透天厝最高補助新台幣3萬5000元，如符合低收入戶及中低收入戶者、領有身心障礙證明者每處為3萬8000元。地下室車道出入口部分，最高補助4萬7000元。

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因應颱風凱米災情，受影響住家淹水加碼補助，透天厝最高補助7萬元，地下室車道出入口最高補助9萬4000元。

水利局說明，防水閘門補助計畫已於113年8月23日重新公告，民眾可洽轄內區公所辦理申請，如果民眾符合「凱米颱風住屋淹水補（慰）助金」並已經申請防水閘門補助者，完工後將直接加碼補助金額，詳細補助計畫請至高雄市政府水利局官方網站查詢。（編輯：郭諭儒）1130823

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