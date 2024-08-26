改善大林鹿堀溝保存文化場域 陳冠廷爭取中央補助

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義大林鹿堀溝有百年歷史兼具文史與自然環境保育價值，縣府規劃在此做水環境改善工程，民進黨立委陳冠廷近日邀集經濟部水利署會勘，將向中央爭取補助，盼年底動工。

陳冠廷今天發布新聞稿表示，日前邀集水利署、縣府水利處、大林鎮公所等單位，考察大林鎮鹿堀溝水環境改善工程規劃，預計今年底前縣府將完成規劃設計。

陳冠廷表示，鹿堀溝自1990年改建為親水公園，曾是大林居民休憩重要場所，但因園區硬體設備老舊，導致居民逐漸無法親近使用，希望透過此次改善工程，讓這片場域開放給更多人使用，藉以維繫社區凝聚力。

縣府指出，計畫共分3期，預算將達新台幣1億元，範圍以鹿堀溝水域與周邊步道為主，進行水環境改善、設施更新、景觀美化及農業串聯等項目；總改善面積總計約6.5公頃，串聯步道長約1218公尺。

大林鎮長許有疆表示，工程將仿效台南月津港的成功案例，結合地方文化與環境保護，透過創新設計與社區合作，將鹿堀溝轉型為具備生態保護與文化意涵的休閒空間；對此，陳冠廷強調，將協助鎮公所爭取水利署與內政部經費補助。

嘉縣府文化觀光局指出，清代漢人來此開墾，開發鹿堀溝以供灌溉，由於時代久遠，產生很多關於鹿堀溝傳說，當地人也稱這裡為「水鬼窟」，充滿神奇色彩，整修完成後嘉義縣將再增一個迷人景點。（編輯：陳仁華）1130826