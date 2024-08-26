本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

改善大林鹿堀溝保存文化場域 陳冠廷爭取中央補助

2024/8/26 17:43（8/26 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義縣大林鎮鹿堀溝有百年歷史兼具文史與自然環境保育價值，縣府規劃在此做水環境改善工程，民進黨立委陳冠廷（前中）日前邀集經濟部水利署等單位會勘，將向中央爭取補助經費。（陳冠廷提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月26日
嘉義縣大林鎮鹿堀溝有百年歷史兼具文史與自然環境保育價值，縣府規劃在此做水環境改善工程，民進黨立委陳冠廷（前中）日前邀集經濟部水利署等單位會勘，將向中央爭取補助經費。（陳冠廷提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義大林鹿堀溝有百年歷史兼具文史與自然環境保育價值，縣府規劃在此做水環境改善工程，民進黨立委陳冠廷近日邀集經濟部水利署會勘，將向中央爭取補助，盼年底動工。

陳冠廷今天發布新聞稿表示，日前邀集水利署、縣府水利處、大林鎮公所等單位，考察大林鎮鹿堀溝水環境改善工程規劃，預計今年底前縣府將完成規劃設計。

陳冠廷表示，鹿堀溝自1990年改建為親水公園，曾是大林居民休憩重要場所，但因園區硬體設備老舊，導致居民逐漸無法親近使用，希望透過此次改善工程，讓這片場域開放給更多人使用，藉以維繫社區凝聚力。

縣府指出，計畫共分3期，預算將達新台幣1億元，範圍以鹿堀溝水域與周邊步道為主，進行水環境改善、設施更新、景觀美化及農業串聯等項目；總改善面積總計約6.5公頃，串聯步道長約1218公尺。

大林鎮長許有疆表示，工程將仿效台南月津港的成功案例，結合地方文化與環境保護，透過創新設計與社區合作，將鹿堀溝轉型為具備生態保護與文化意涵的休閒空間；對此，陳冠廷強調，將協助鎮公所爭取水利署與內政部經費補助。

嘉縣府文化觀光局指出，清代漢人來此開墾，開發鹿堀溝以供灌溉，由於時代久遠，產生很多關於鹿堀溝傳說，當地人也稱這裡為「水鬼窟」，充滿神奇色彩，整修完成後嘉義縣將再增一個迷人景點。（編輯：陳仁華）1130826

民進黨立委陳冠廷（前）近日邀集經濟部水利署等單位會勘嘉義縣大林鎮鹿堀溝；當地民眾指出，此處數百年來不少人於此溺斃，傳說頗多，此地又稱為「水鬼窟」。（陳冠廷提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月26日
民進黨立委陳冠廷（前）近日邀集經濟部水利署等單位會勘嘉義縣大林鎮鹿堀溝；當地民眾指出，此處數百年來不少人於此溺斃，傳說頗多，此地又稱為「水鬼窟」。（陳冠廷提供）中央社記者蔡智明傳真 113年8月26日
#內政部
#大林
#大林鎮公所
#陳冠廷
#經濟部水利署
#民進黨
#縣府水利處
陳冠廷
民雄鐵路高架化工程完成規劃 地方要求增設停車場嘉縣大華公路柔腸寸斷 縣府爭取經費修復
許有疆
嘉義縣地方創生計畫投入3.63億 促進鄉鎮發展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：