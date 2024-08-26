藍綠議員關切鹿港頂番婆淹水 王惠美：先改裝閘門

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣議會今天開臨時會，鹿港頂番婆地區日前因颱風凱米淹水，有議員提出質詢，認為縣府不該完全歸咎天災，縣長王惠美指出，短期內會先疏濬，也會動用560萬改裝沿岸閘門。

彰化縣議會第20屆第9、10、11次臨時會今天起開議，議程為聽取審計室決算審核報告，彰化縣長王惠美率領縣府一級局處長列席，出席的藍綠議員也針對縣政議題提出質詢。

受颱風凱米影響，彰化縣鹿港鎮頂番婆地區淹水嚴重，民主進步黨籍彰化縣議員周君綾、中國國民黨籍彰化縣議員凃淑媚都針對淹水問題提出質詢；周君綾說，縣府強調淹水是天災，但她認為應將心比心，處理淹水問題。

凃淑媚也詢問縣府要如何解決頂番婆淹水問題，要求縣府水利資源處長陳詔慶提出解決方案；陳詔慶指出，頂番婆的洋仔厝溪排水應可滿足10年防洪標準，只要洋仔厝溪水位不要太高，應可保持排水安全。

凃淑媚不滿意陳詔慶的回答，強調去年4月至今年7月，已發生過3次嚴重強降雨，造成淹水，她去年就已建議要做水門，但至今水門也都還沒做。

彰化縣長王惠美則說，近期將由水資處先辦理疏濬，如果再遇到下雨時，可讓水流更順暢；而沿岸8個閘門要改成自動閘門，總共要經費新台幣560萬元，縣府將先行處理。（編輯：謝雅竹）1130826