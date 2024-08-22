本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
六四政治犯唐元雋遭美國控共諜逮捕 涉替中國監視異議人士
首頁 / 地方

彰化公共自行車建置 花壇鄉成第7個設站鄉鎮

2024/8/22 13:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化MOOVO公共自行車今天宣布在花壇鄉設站，縣府交通處指出，花壇鄉是縣內第7個設站的鄉鎮，為方便民眾上下班及學生上下課，70輛自行車放置在花壇火車站、鄉公所等站點。

根據彰化縣政府網站資料，彰化縣公共自行車從民國110年引進MOOVO系統，提供電動輔助自行車與智慧自行車雙運具，民眾註冊資料後，可藉由智慧型手機應用程式尋找站點位置，掃描車身QR code或票證感應讀卡機即可開始借車。

彰縣府交通處在花壇鄉藝文館開記者會，宣布MOOVO公共自行車在花壇鄉設站；彰化縣長王惠美說，節能減碳是趨勢，縣府為讓鄉親交通更便利，逐步實現優先在台鐵沿線鄉鎮加速建置公共自行車政策目標，希望能讓觀光景點、通勤都能更加方便。

彰縣府交通處代理處長許俊宏接受中央社記者訪問時說，花壇鄉是公共自行車設站的第7個鄉鎮，為方便民眾上下班及學生上下課，除花壇火車站外，另外在花壇國中、文德宮等6個地點設站。

許俊宏說，花壇鄉有70輛公共自行車供租借，業者設站後，會依據實際使用狀況，分配各站點的自行車數量，提高使用效率。（編輯：陳政偉）1130822

王惠美
獲國際地科奧賽世界第2 彰中何承憲勇於挑戰自我彰化青農訪新加坡智慧植物工廠 取經避天災農損
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：