彰化公共自行車建置 花壇鄉成第7個設站鄉鎮

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化MOOVO公共自行車今天宣布在花壇鄉設站，縣府交通處指出，花壇鄉是縣內第7個設站的鄉鎮，為方便民眾上下班及學生上下課，70輛自行車放置在花壇火車站、鄉公所等站點。

根據彰化縣政府網站資料，彰化縣公共自行車從民國110年引進MOOVO系統，提供電動輔助自行車與智慧自行車雙運具，民眾註冊資料後，可藉由智慧型手機應用程式尋找站點位置，掃描車身QR code或票證感應讀卡機即可開始借車。

彰縣府交通處在花壇鄉藝文館開記者會，宣布MOOVO公共自行車在花壇鄉設站；彰化縣長王惠美說，節能減碳是趨勢，縣府為讓鄉親交通更便利，逐步實現優先在台鐵沿線鄉鎮加速建置公共自行車政策目標，希望能讓觀光景點、通勤都能更加方便。

彰縣府交通處代理處長許俊宏接受中央社記者訪問時說，花壇鄉是公共自行車設站的第7個鄉鎮，為方便民眾上下班及學生上下課，除花壇火車站外，另外在花壇國中、文德宮等6個地點設站。

許俊宏說，花壇鄉有70輛公共自行車供租借，業者設站後，會依據實際使用狀況，分配各站點的自行車數量，提高使用效率。（編輯：陳政偉）1130822