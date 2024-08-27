民眾黨台玻大樓是否違規裝修 建管處會勘後比對中

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）政治評論員溫朗東指民眾黨中央黨部所用的台玻大樓3樓疑未經許可就裝修。台北市建管處今天說，此申請案仍在審核中，上午派員勘查，將比對圖說後依規辦理。

針對位於台北市南京東路三段的台玻大樓3樓疑涉未經核准即進行室內裝修工程情形。建管處今天透過新聞稿表示，此地確認於今年7月26日提出室內裝修申請，目前申請案仍在審核中，尚未核發施工許可證。

同時，建管處今天上午也派員到場會勘完畢，後續會將現況裝修情形和相關執照圖說進行比對，以確認有無變更行為，再依建築法相關規定處理。

建管處發言人鄭大川告訴中央社記者，目前仍在調取圖說資料，預計相關結果最快今天可出爐。

根據建築法規定，室內裝修行為包括，固著於建築物構造體的天花板裝修；內部牆面裝修；高度超過地板面以上1.2公尺固定的隔屏，或兼作櫥櫃使用的隔屏裝修；分間牆變更。

建管處指出，依據建築法規定，供公眾使用建築物的室內裝修應申請審查許可。未經許可即進行裝修工程者，可能面臨新台幣6萬元至30萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續。（編輯：張銘坤）1130827