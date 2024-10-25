台南建置台灣民間自主緊急應變隊 培訓8隊133人

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（中央社記者張榮祥台南25日電）提升災害應變，台南市建置台灣民間自主緊急應變隊，今年度培育8隊133人，今天結訓授證，未來將成為政府防救災重要夥伴。

台南市消防局長李明峯今天頒發結業證書給台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT），培訓對象是關鍵基礎設施人員，涵蓋安平國際商港、南科超高壓變電所、龍崎超高壓變電所、烏山頭水庫、白河水庫、曾文水庫、南化水庫及高鐵台南站等。

消防局表示，台南市配合中央政策，建置台灣民間自主緊急應變隊，6月25日啟動轄內8隊培訓課程，9月11日完成，共培訓133人，以提升民間防災韌性，了解災時自救互助重要性，成為政府防救災重要夥伴。

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台南市長黃偉哲說，透過和韌性社區、進階防災士、義勇消防組織、災害防救團體等橫向連結，以強化救災能力效益，尤其是外來救援力量難以迅速進入偏遠地區，由緊急應變隊執行自救，把握黃金搶救時間救援，將可拯救更多生命及減少財產損失。

李明峯表示，在消防救災能力有限情況下，面對巨災及複雜國際情勢，有必要加強社區及關鍵基礎設施災害應變和自救能力組織訓練，撲滅小型火災，提供基本醫療救護，安全搜尋及營救受難者。（編輯：謝雅竹）1131025