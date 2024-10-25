工程車下課時間駛入校園 竹市府令檢討依法究責

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）民進黨竹市議員鄭美娟今天指出，三民國小進行校園環境改善工程，工程車竟在下課時間駛入校園穿堂，造成危險。竹市府表示，要求監造單位檢討並了解是否違規，將依法究責。

鄭美娟在臉書（Facebook）發文指出，新竹市三民國小通學廊道工程前後歷經7次流標，去年12月8日才決標，目前工程進度落後，預計明年4月底完工，期間都有學生上課，包商雖加緊趕工需求，但學童安全更重要。

她表示，工程卡車駛進校園穿堂的工安情況根本不容發生，這顯示包商及工程人員沒有工安觀念。經了解雖是因包商經驗不足，但她要求未來工程車若要移動，須會同學校總務單位等，以保護學生上學安全。

鄭美娟指出，由於施工期間也是上學時段，可能造成影響學童上課品質，校方及包商要多注意校園安全的把關，避免類似情況發生。

對此，新竹市政府工務處透過文字表示，此次突發事件主因是新進工班不熟悉校園規範，工地主任已承諾將加強對學生安全的關注。

竹市府指出，後續將檢討施工動線與圍籬設置，確保校園師生進出的安全，並要求監造單位全面檢討施工區域的安全措施，避免工程車輛在學生進出時段進入校園。

針對廠商管理是否有疏失，竹市府表示，已責成監造單位根據契約進行檢討，若有違規，將依法追究責任。（編輯：戴光育）1131025