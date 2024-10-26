新北坪林推市集音樂會 10/27展售日本高知農產品

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市坪林假日市集每週日在老街開市，坪林區公所今天表示，27日將展售日本高知縣農產品。另外，音樂會演出精彩，歡迎假日到坪林逛市集聽音樂、品茶，嚐嚐融合茶風味的美食。

坪林區長周慶珍今天告訴中央社記者，國道5開通雪隧後，以往台北宜蘭交通中繼站的坪林，經濟衰退。山區偏鄉經費不足，幸經各界在地耆老與民間企業協助，盼透過大型戲劇表演、低碳旅遊等，吸引遊客回流。

她說，除爭取觀光巴士開發坪林路線，這次獲町洋企業、十銓科技、新日光、新巨企業，聯合贊助10月至12月的音樂會，配合星期日的老街市集，獲不錯迴響。部分商家在用餐時段，無法承接遊客人數，讓大家排隊久候。

周慶珍說，日前的娑婆世界樂團由林呈擎演奏手風琴、搭配吳欣澤西塔琴、林慶洲澳洲吹管、林果徹手碟的演出，獲不錯的響應；下半場還搭配瑜珈老師帶動遊客，在山林中沉澱身心。

區公所表示，27日有奏者樂團演出，市集特色將展售日本高知縣農特產品。另外，首度開發的坪林香韻紅茶，屬於包種式的紅茶，有新北特色的花香、果香濃厚，茶湯醇厚鮮爽，甘甜且後韻長，冷泡熱飲都適宜。

另外，文化局表示，坪林茶業博物館正展出「器－天地人之器」特展，介紹古代人類以動植物作為原始容器出發，與近代人工的精巧茶器。

館方說，與台灣大學植物標本館和烏來泰雅民族博物館合作，展出各種製器相關的植物標本，及葫蘆、竹、籐、木製成的容器，值得遊客體驗。（編輯：李錫璋）1131026

新北市坪林區公所26日表示，坪林老街假日市集音樂會將持續至12月，歡迎民眾假日到坪林逛市集聽音樂。圖為瑜珈老師13日帶動遊客放鬆身心。中央社記者黃旭昇新北攝 113年10月26日

新北市坪林茶業博物館展出「器—天地人之器」特展，展示鱷魚等標本，以及葫蘆、竹、籐、木製成的容器。中央社記者黃旭昇新北攝 113年10月26日

新北市坪林區公所26日表示，坪林老街假日市集音樂會將持續至12月，歡迎民眾假日到坪林逛市集聽音樂。圖為娑婆世界樂團13日由樂手林慶洲表演澳洲吹管。中央社記者黃旭昇新北攝 113年10月26日