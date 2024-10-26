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拓展阿里山茶運用 嘉縣茶文化協進會創作植染服飾

2024/10/26 15:04（10/26 15:31 更新）
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嘉義縣茶文化協進會26、27日在天然莊園舉辦茶文化市集，有阿里山茶染織品、木雕工藝、社區小農選品展售、茶席文化品茗及現場DIY體驗。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
嘉義縣茶文化協進會26、27日在天然莊園舉辦茶文化市集，有阿里山茶染織品、木雕工藝、社區小農選品展售、茶席文化品茗及現場DIY體驗。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣茶文化協進會今、明兩天在天然莊園舉辦茶文化市集，展出以阿里山高山茶為染料，創作的綿、麻布特色植染服飾，呈現優雅、純樸質感，為阿里山茶的應用開拓另一條路。

農業部農村發展及水土保持署、國立台灣工藝研究發展中心補助嘉義縣茶文化協進會今、明兩天在阿里山公路旁的天然莊園舉辦茶文化市集，有茶染織品、木雕工藝、社區小農選品展售、茶席文化品茗及現場DIY體驗。

嘉義縣茶文化協進會理事長莊玉端接受中央社記者訪問說，40年前就在阿里山上種茶，有感於製茶競爭激烈，近年與志同道合的朋友成立嘉義縣茶文化協進會，拓展阿里山茶的應用。

莊玉端發想，阿里山茶的甘甜已是聞名世界，如果能把這份「甘甜」穿在身上，一定別有風味，還能增加茶葉附加經濟價值，走出另一條茶產業發展的路。

因此，在台灣工藝研究發展中心協助下，經過7年的深耕發展，從茶葉與各種植物套染中，研究出阿里山茶與各種植物特染結合的「茶布植染」，運用在衣帽、服飾、手提袋、零錢包等等。

莊玉端強調，植染服飾呈現優雅、純樸質感，是以阿里山高山茶下角料（次級品）為染料，創作出獨一無二的植染服飾。

另外，嘉義祺崴咖啡莊園園主羅紘袖與茶藝師李坤霖今天也來共襄盛舉，讓參加茶文化市集的民眾品茗在地阿里山咖啡與茶。（編輯：郭諭儒）1131026

嘉義縣茶文化協進會26、27日在天然莊園舉辦茶文化市集，展出以阿里山高山茶為染料創作的綿、麻布特色植染服飾，呈現優雅、純樸質感。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
嘉義縣茶文化協進會26、27日在天然莊園舉辦茶文化市集，展出以阿里山高山茶為染料創作的綿、麻布特色植染服飾，呈現優雅、純樸質感。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
嘉義縣茶文化協進會26日在天然莊園舉辦茶文化市集，祺崴咖啡莊園園主羅紘袖（右）帶來自產的咖啡與民眾分享。左為嘉義縣茶文化協進會理事長莊玉端。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
嘉義縣茶文化協進會26日在天然莊園舉辦茶文化市集，祺崴咖啡莊園園主羅紘袖（右）帶來自產的咖啡與民眾分享。左為嘉義縣茶文化協進會理事長莊玉端。中央社記者蔡智明攝 113年10月26日
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