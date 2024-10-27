推廣右堆四季產業風情 高市客委會設計3款禮盒

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（中央社記者張已亷高雄27日電）高市客委會推廣高雄「右堆」特色，精選在地10項產品設計「黃金」、「白金」、「黑金」3款禮盒，傳達高雄客庄四季產業風情，並彰顯商家技藝傳承及對客家傳統的堅持與信念。

高雄市政府客家事務委員會今天在美濃區菸仕物所辦理「右堆的好味緒及客語深根－成果發表會」，會場推廣3款特色禮盒，並安排市集攤位、藝文活動及展出高雄這一年推動客語深根成果，包含客語深根成果影片分享、國小學童客語朗讀及親子客語打嘴鼓表演，盼提升客語認同感及促進客語向下扎根。

客委會發布新聞稿指出，「右堆」是指高雄市美濃、杉林、六龜、甲仙區及屏東縣鄉鎮，客委會今年將高雄4個客庄商品與客家故事連結，選出10項具有地方客家特色產品，並以春耕、夏耘、秋收、冬藏四季色彩為概念，將產品依特質組合設計成3款禮盒，傳達高雄客庄四季產業風情。

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客委會指出，白金禮盒有遵循古法製成的油蔥酥、得獎茶園產製的白茶、有機玫瑰花研發的可食用玫瑰醬；黑金禮盒有美濃白玉蘿蔔，甕中長久醞釀香氣沉厚的老蘿蔔乾，還有在地友善耕作百年老店芝麻醬；黃金禮盒中有以祖傳古法「日曬風乾、醬缸醃漬」製作的豆腐乳。

高雄市客委會主任秘書鍾炳光表示，每項產品對生產者而言都有一個屬於自己的客家記憶，這些商家們傳承的不只是技藝，還有對客家傳統的堅持與信念，鼓勵企業團體年節送禮時選購「黃金」、「白金」、「黑金」禮盒或其他客家商品，攜手在地產業共榮。（編輯：陳仁華）1131027