舞團結合台東百年教會 演出遇見愛與和平

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東天空舞集11月2日晚上將在台東市台東長老教會演出，以教會百年歷史及建築物為題材，帶領觀眾重回百年時空。門票收入捐給豐谷教會建堂基金。

天空舞集團長蔡福松今天接受中央社記者訪問表示，天空舞集今年創作「尋找。尋見」，由一場戴著面具的幻劇開始，再進入一場自我探索及追求信仰的過程，將於11月2日晚在台東長老教會戶外廣場演出。

他說，在教會演出的原因是這次創作，以台東長老教會百年的歷史及建築特色為題材，在教會戶外一座天主教修士以破碎大理石所創作的石雕前展演，別具意義。台東市第一間教會承載著許多台東人的回憶，包括教堂的前身是日式佛堂，及教堂的建築為白冷會修士所建等，都在舞作中以說舞方式一一呈現，帶領大家重回百年時空，緬懷宣教足跡。

蔡福松表示，台東長老教會廣場以大理石廢材拼接而成石雕，從外觀看，像是駝背、跛腳的人就近主耶穌。從內觀看，在陽光映照下，可看出很多人跳舞讚美的姿態。象徵不管是什麼人種、社會地位、是貧是富、是病是殘，皆可來向造物主歌頌敬拜，「就是這份感動促成舞作的誕生，期待這份愛與和平可藉由舞作分享給更多人」。

這次展演將帶來雙創作，「尋找」巴哈的臉-沉浸式劇場及「尋見」puh芛-台東教會百年創作，前者描述人的迷失及追求，後者則以東部教會歷史遇見宣教開拓者佳美腳蹤。舞作巴哈的臉是天空舞集5年前作品，以周美君全巴哈的鋼琴曲而作，此次經典作品再現，勢必帶給觀眾心理及視覺上的震撼。

今年全新創作puh芛，台語是冒出新芽之意，代表百年老樹卻仍不斷展現新生命，全劇講的就是東部宣教由一顆小種子到綠樹成蔭的故事。

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他說，舞作中有呈現三個最早宣教的事蹟，最早來台東的國外宣教士（李庥）、台東最早的教會在石雨傘、台東市第一間教會是台東長老教會，用藝術的角度重新認識台東宣教歷史。

蔡福松表示，台東長老教會100年開枝散葉成立了5間教會，為讓前人留下來的宣教精神繼續傳承下去，這次門票收入全數捐作第5間分支的教會「豐谷教會」建堂基金用。天空舞集期待拋磚引玉，除以舞蹈重現宣教足跡，也以實際行動支持宣教士這份愛的力量繼續薪傳下去。（編輯：李淑華）1131030