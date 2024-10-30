避免浪犬衝擊野生動物 高市動保處加強精準捕捉

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）為避免野生動物遭浪犬攻擊，對生態造成衝擊，高雄市動物保護處今年將轄內各處生態敏感區列為重要浪犬管制熱點，利用無人機空拍調查分布樣態，協助定位犬隻，並結合科技提高捕捉效率。

動保處表示，目前高雄市生態敏感區主要包括壽山地區、永安及茄萣濕地、馬頭山及二仁溪南岸等，有時會發生流浪犬攻擊野生動物事件，對於生態造成衝擊。

動保處表示，今年已將各處生態敏感區列為重要浪犬管制熱點，積極減少浪犬數量，同時也透過創新措施，結合相關機關及志工聯合稽查及嘗試將無人機運用於管制作業中，並結合相關單位資源教育民眾，建立良好正確的動物互動觀念。

動保處強調，對於生態熱區捕獲的遊蕩犬皆採「移除收容不回置」措施，逐步降低犬隻數。今年首次與國立雲林科技大學合作，利用無人機空拍調查茄萣濕地及二仁溪南岸等區域遊蕩犬分布樣態，並協助定位犬隻。

另外，動保處也與財團法人金屬工業研發中心跨域合作，將現有動物管制工具優化改良，結合科技提高捕捉效率。

動保處也發現餵食行為易引起浪犬固定群聚，因此同步規劃執行聯合巡查措施，如今年針對壽山地區，結合國家自然公園管理處及相關單位辦理5場聯合巡查，強化稽查量能並取締違法行為。

動保處統計，經過3年努力，浪犬減少數為壽山94隻、永安溼地128隻、茄萣濕地164隻、馬頭山192隻、二仁溪南岸182隻，透過精準捕捉讓犬隻數量獲得控制。

動保處長葉坤松呼籲民眾務必落實飼主責任，妥善管理家中犬隻，替寵物植晶片完成登記、施打狂犬病疫苗及絕育，鼓勵認養勿棄養，一同減少浪犬數量。（編輯：謝雅竹）1131030