新北淡水估11月人口突破20萬 市府辦贈黃金活動

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北民政局今天表示，淡水區人口成長快速，預計11月中旬突破20萬人。為慶祝淡水區從小鎮變成大城市，登記第20萬人的新設籍者發給黃金2錢獎勵，前後兩名新生兒發給1錢黃金。

民政局長林耀長今天在市政會議報告，淡水人口成長快速，尤其，許多年輕人選擇入住淡水，截至10月29日淡水人口已達19萬9583人，每星期平均成長500人，預計11月中旬將會突破20萬人。

林耀長說，為歡慶淡水人口成長達新的里程碑，將贈送給第20萬設籍淡水區的幸運民眾2錢金飾，及其前、後各2名出生登記者（新生兒）創意金飾1錢等賀禮。

他還笑說，現在黃金價格昂貴，1錢就要新台幣上萬元。這5名淡水的市民也都將獲得可免費搭乘1000次的輕軌票卡。

林耀長表示，市府規劃辦理慶祝活動，除民政局官網與臉書（Facebook）會倒數計時，公布人口增長數，也舉辦貼文贈獎活動，獎品包括淡水教會發行的獻堂90週年發光紀念卡。

市長侯友宜表示，淡水人口成長是新里程碑，也將蛻變為科技新市鎮，是擁有山海美景的城市，希望更多人移居至淡水定居。

新北捷運公司回應記者詢問表示，免費搭乘1000次的輕軌票卡，只限淡海輕軌、安坑輕軌使用，適用於輕軌的區間使用，無法搭乘北捷與新北捷運環狀線等，目前新北捷運公司發行的輕軌票卡，還不少人使用。（編輯： 林恕暉）1131030