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颱風康芮逼近 花蓮預防性撤離逾3000人

2024/10/30 16:55（10/30 17:06 更新）
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颱風康芮逼近台灣，花蓮縣各鄉鎮市30日下午會同警方，陸續針對土石流潛勢溪流地區內保全戶進行預警性撤離。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年10月30日
颱風康芮逼近台灣，花蓮縣各鄉鎮市30日下午會同警方，陸續針對土石流潛勢溪流地區內保全戶進行預警性撤離。（玉里警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年10月30日
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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）颱風康芮逼近，花蓮各鄉鎮市今天下午3時起針對土石流潛勢溪流地區的保全戶展開預警性撤離，人數超過3000人，另有5處山區道路傍晚5時起陸續實施預警性封路。

中央氣象署今天持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，花東將受颱風康芮環流影響，山區雨勢可能達到大豪雨以上等級。

截至下午3時40分，花蓮縣府統計縣內13鄉鎮市陸續實施保全戶預防性撤離，預計總撤離人數3025人，以秀林鄉1486人最多，安置於11處收容站或依親。

公路部分，包括六十石山產業道路、崙天便道及赤科山產業道路，下午5時30分起預警性封閉；台23線花蓮富里豐南村通往花東縣界路段及台30線卓溪南安路段，下午5時起只出不進，6時起封閉禁行。

鐵路部分，花蓮往台北、台東方向正常行駛，經南迴線對號列車全面開放站票。航空部分，台北往花蓮3航班全數取消。

台鐵東區營運處副處長許民杰接受中央社記者採訪指出，統計今天至週日台鐵退換票狀況，除了五月天「一路向東」公益演唱會因延期退票狀況較明顯，其餘時間車票仍有3至4成售票率，沒有明顯退換票。

許民杰指出，推測跟颱風移動速度有關，民眾預期颱風來得快去得快，影響時間不會太久，所以退換票狀況不多。

台鐵指出，五月天「一路向東」公益演唱會因颱風延期，台鐵6班加班列車旅客可於海上警報發布日起，1年內至各車站售票窗口辦理退票，不收退票手續費。（編輯：李淑華）1131030

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