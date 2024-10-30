颱風康芮逼近 高市府加強樹木固定、巡查捷運工區

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）康芮颱風來勢洶洶，高雄市工務局動員人力機具加強樹木疏枝修剪及支架固定，捷運局強化岡山路竹延伸線工程與輕軌沿線雨豆樹的防颱整備，定期巡查工區及確保輕軌系統安全無虞。

此前山陀兒颱風來襲造成高雄市道路、公園、校園等處大量樹木傾倒情形，如今又有康芮颱風逼近，副市長林欽榮今天下午與公園處、水利局、地政局及苓雅區公所前往左營、高雄及鳳山計畫區園道沿線及正道公園視察樹木支架加固作業。

林欽榮指示各單位務必落實相關防颱整備工作，尤其針對剛扶正的樹木，趁今天颱風來襲前夕，儘速完成加固支撐，提前因應颱風侵襲。

工務局公園處表示，近日已陸續動員人力機具對所管轄樹木加強疏枝修剪及支架固定，而高雄計畫及鳳山計畫的鐵路園道為穩固輔助喬木根系支撐，已於每棵樹木加設2組支架以增加喬木支撐力，並逐一檢視先前已加固樹木是否牢固。

另外，水利局所轄的左營計畫鐵路園道，山陀兒颱風後倒伏約350株樹木，由水利局及國軍支援人力機具在3天內清理完成，自從昨天上午起即開始加強鄰道路側樹木支撐及枝葉修剪，同時巡檢已完成加固樹木情形。

此外，高雄市捷運局長吳嘉昌今天前往岡山路竹延伸線工地，檢視施工團隊防颱整備狀況，及輕軌大順路段了解雨豆樹加固情況。吳嘉昌要求施工團隊做好各項防颱整備工作，隨時注意工區安全，做好緊急應變措施，定期巡查回報。

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為防範颱風強風影響輕軌沿線樹木穩固，高捷公司昨天起持續趕工進行雨豆樹及小葉欖仁加固作業，以加強樹木穩定性，增加抗風能力，確保輕軌系統安全無虞。

此外，目前尚有高雄捷運岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線各標案正陸續施工，捷運工程團隊將配合防救災作業，持續督促各工區做好防颱準備，針對各工區路段已劃分責任區域，要求定期巡查回報並以迅速排除障礙。（編輯：李淑華）1131030