新北國中生命案家長議會旁聽 侯友宜致意表哀痛

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市去年發生國中生遭同學持刀刺死案件，死者家長今天到議會旁聽，新北市長侯友宜在民進黨議員石一佑要求下，對家長表達哀痛與不捨，承諾做好校園安全，不讓類似案件再起。

新北市某國中男學生去年12月25日遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治。新北地院少年法庭9月30日宣判，各判行凶少女8年與少年9年徒刑，可上訴。

新北市議會今天進行市政總質詢， 民進黨新北市議員石一佑特邀死者家屬到議場旁聽。

石一佑質詢指出，新北市府共編新台幣5000萬元的校園安全的預算，卻花4700萬元用在監視器的維修。這些舊的監視器原本就應編列維修經費，而建立緊急安全鈴等步伐，趕不上家長們的期待。

侯友宜答詢表示，會做適時的調整，還有哪些不足的地方，都要能夠快速地補足，讓安全的通報速度更快。

新北市警察局長廖訓誠指出，目前建立的是校安通報網，在社群Line的群組裡面，遇到什麼狀況可隨時都隨時聯絡。

石一佑不滿校安工作只是在Line上作業。對此，侯友宜解釋，這個等於是直接就報案系統。

另外，侯友宜也在石一佑提供質詢時間下，公開對旁聽席死者家屬表達同感哀痛，也對家屬承受這麼大的傷害，深感不捨，他會全力守好校園安全，不希望再有下一個人受害，新北市還有很多做得不足、不夠的地方，會全力以赴，把校安工作做到位。隨後，侯友宜還到旁聽席向家屬致意。

死者的父親在石一佑陪同下接受媒體聯訪，他對校園安全問題表示，緊急求救鈴要先趕快作，監視器可稍緩，因為緊急求救鈴至少有一點嚇阻的作用，建置的錢也不會花很多。

死者的父親指出，除設置緊急求教鈴外，也希望那些高關懷學生能夠先到中介學校去，不要像之前行凶的兩人就直接回學校，讓其他學生根本一點防護都沒有。

由於行凶少年隨身攜帶刀械，死者的父親指出，希望教育部修正相關管理辦法，避免再有人受害。對於有問題的學生，只要老師及校長在公眾場合就應該可以直接搜查，因為既然是有危險的人，就不能偏袒。

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新北市教育局表示，為確保校園安全，結合警政、社政、衛政及司法等單位，以校園安全第一優先，成立校園安全輔導團，各校與在地警政簽訂維護校園安全支援約定書，由警察局入校完成新北市340所學校校安弱點掃描，並要求各校積極配合警方增加頻次聯合巡查；建立轄區派出所校安Line群組及警校監視器連線，強化緊急應變處置。

教育局指出，市府全力協助學校提升監視設備，只要是校園安全設備，教育局皆優先補助，全力滿足學校需求，同時要求各校依規定定檢保養。113年補助學校強化校園措施改善案已達71校，包含汰換與新增監控系統、感應式照明、緊急求救鈴、警政系統與校園門禁系統等。（編輯：戴光育）1131030