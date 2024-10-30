新北指銀新未來城卡關 國土署：依規定審議並無延宕

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（中央社記者陳俊華台北30日電）媒體報導「銀新未來城卡關，新北怨中央」。國土署今天說，本案經新北市府在5月6日及7月15日檢送補充資料，內政部都委會專案小組9月19日召開第4次會議，中央依規辦理審議並無延宕。

聯合報今天報導，新北三重區銀髮宅「銀新未來城」2020年提報內政部審議，卡關4年。民進黨議員陳啟能質詢問何時能動工，新北市長侯友宜表示，10月曾被要求補充公益回饋內容，將盡速修正送出；他也抱怨，公益回饋早在2年前就可以講，「哪有一個會議隔2年才開1次」。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，銀新未來城是三重碧華國中舊校區，面積約2.88公頃，公有土地屬公共財產，攸關在地民眾權益。因此，早在民國110年4月27日內政部都委會第1次專案小組會議，就針對將公有土地辦理BOT供企業出租使用，須就整體公益性提出詳細說明。

國土署指出，為把關及維護公眾利益，分別在110年4月27日、110年9月22日、110年12月1日及113年9月19日召開4次專案小組會議，但到第4次專案小組審議時，新北市府仍無法明確說明本案公益性。

國土署表示，新北市政府在109年10月23日提送審議資料，另在110年7月5日、110年11月1日、112年2月4日檢送補充資料，但內容仍未釐清「服務對象、適法性及公益性」。

國土署說，新北市府在113年5月2日才認定全齡友善附服務居住單元規劃，得依促參法方式辦理；國土署在113年5月20日函請各中央目的事業主管機關予以協助確認適法性，重申中央依規辦理審議，並無延宕。

國土署表示，專案小組委員對本案所提容積率倍增到400%，以及由民間提供的衛生福利事業與一般社會福利的差異性，還有全齡友善附設服務居住單元的使用與整體BOT案公益性的意見，仍待新北市府具體回應及正式提報補充資料，才有利於本案實質推動。

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專案小組委員指出，三重老舊市區周邊房屋密集，防災與開放空間需求性高，新北市府應正視在地民眾生活需求，盤點周邊所缺乏的開放空間、公益設施及社福設施，並納入規劃設置，衛福事業用地才名符其實。

國土署表示，中央與地方都很重視「銀新未來城」變更案的推動，為求慎重且保障公益，建議新北市府須回歸專業予以釐清，並具體明確回應專案小組建議意見，中央會予以協助，在專案小組會議釐清相關爭點，待獲具體共識後，儘速提請內政部都委會大會審議。（編輯：張均懋）1131030