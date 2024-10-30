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颱風康芮來襲 新北設應變中心卸除8樓高LED面板

2024/10/30 15:54
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市政府今天下午指出，因新北市列入颱風「康芮」陸警範圍，新北市災害應變中心已一級開設；歡樂耶誕城光雕秀的8層樓高LED（發光二極體）面板已暫時卸除，做好防颱整備。

氣象署中午持續發布強颱「康芮」陸警，警戒範圍擴大至東半部、中南部共12個縣市、近半個台灣；強度增強、暴風圈再擴大，全台納入陸警範圍時間由原本的深夜提前至下半天。

新北市政府下午3時表示，因列入颱風「康芮」陸上警報範圍，新北市災害應變中心已一級開設，新北市長侯友宜將在下午5時30分於市府9樓災害應變中心主持災害應變中心工作會報。

侯友宜稍早接受媒體聯訪時指出，「康芮」颱風來勢洶洶，日前的「山陀兒」颱風還有很多災後復原沒有工作做完；面對即將來襲的「康芮」颱風，低窪地區、土石流潛勢區，坡地災害含水量達到一定程度時，已預作防颱準備，今天會持續落實。

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新北市政府市民廣場正籌備歡樂耶誕城相關硬體設施，今年將以往投射在市府大樓外牆的雷射光雕秀，改採8層樓高的LED（發光二極體）城堡主秀，高聳LED城堡兼具表演舞台及裝置展演功能。

新北市觀旅局回應記者詢問時表示，由於「康芮」颱風逼近，29日晚間已先將搭建好的LED面板先全面卸除，30日廣場只剩下空蕩蕩的鷹架，將等颱風過後再將LED面板裝回去。（編輯：戴光育）1131030

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