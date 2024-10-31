颱風康芮影響 南迴公路香蘭至伊屯路段多處交管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣31日電）颱風康芮影響，南迴公路台東香蘭、大武、草埔至屏東伊屯多處路段實施交通管制，金崙大橋預警性封閉，可改走舊路繞道金崙村。

公路局南區養護工程分局發布訊息表示，目前颱風未完全進入台灣，台東地區已狂風暴雨，登陸期間將帶來強風豪雨的影響，研判台9線南迴公路易致災路段恐發生局部坍方、落石及泥流等災害情事，危及車輛行駛安全。公路局已於香蘭、大武、草埔、伊屯路段交通管制。

另台9線（南迴公路）422K+500 南興（浪襲路段）、417K+000大鳥（泥流路段）、401K+150多良（土石坍方路段）、405K多良（泥流路段）、398K至400K多良 （落石路段）等路段，進行交通管制及車道調撥，請用路人行駛上述該路段務必注意現場交通管制指引。

公路局呼籲，用路人颱風期間山區路況較難以掌握，若非必要勿進入南迴公路山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：李淑華）1131031