颱風康芮逼近 南投力行產業道路土石流交通中斷

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）颱風康芮逼近，過去有「全台最爛道路」稱號的南投力行產業道路因降雨多處出現土石流、樹木傾倒阻斷道路。另外，信義鄉投95線往東埔溫泉區出現泥流，將視實際風雨狀況封閉。

颱風康芮預估今天中午至下午登陸花東。每逢降雨易坍方、出現泥流的南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路，指標14.8公里處出現泥流導致車輛無法通行，11.3公里處也有樹木傾倒，員警到場預警封路。力行產業道路多為居民進出、運輸農產品使用，鮮少遊客利用通行。

仁愛鄉「投83線」也有路樹傾倒，鄉公所派員清除。另外，信義鄉投95線4.3公里處近年逢強降雨易發生土石流阻斷交通，今天因降雨影響，此處又出現泥流橫越路面，警方指出，由於目前雨勢還不大，車輛勉強可通過，已派員到場管制、警戒，視實際風雨狀況封閉。

台8線96公里處出現土石流阻斷道路、台8線73.5公里處樹木傾倒占據路面。交通部公路局中區養護工程分局今天上午指出，谷關工務段轄區台8線85至110公里處梨山到大禹嶺路段，累積雨量達預警性封閉標準，上午8時起封閉，後續視路況及雨勢評估開放。（編輯：李錫璋）1131031