屏東山區撤逾300人 周春米：午後風雨強戒備防颱

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）颱風康芮逼近，屏東縣政府預警性撤離逾300名民眾，屏東縣長周春米今天表示，中午過後受颱風影響更大，民眾不要出門，做好防颱戒備。

依中央氣象署資料，颱風康芮今天上午11時中心位置在台東的東南東方約70公里處，以每小時21公里速度，向北北西轉北北東進行；屏東總雨量預測平地200至400毫米、山區則是400至600毫米。

周春米今天透過影片表示，目前恆春半島已經進入大雨狀況，中午過後，屏東受颱風康芮影響更大，屆時風雨增強，提醒鄉親不要出門，做好防颱準備，山區、海邊及港口都不要靠近，確保安全。

為了山區民眾安全，屏東縣政府預警性撤離山區民眾。統計至今天上午11時，分別撤離三地門鄉58人、滿州鄉102人、霧台鄉30人、來義鄉124人、牡丹鄉8人，屏東市、新園鄉及佳冬鄉各1人，共325人，收容173人，其餘依親。

屏東災害應變中心截至今天中午12時，接獲北勢寮海水供應站因地勢低窪，颱風來襲恐怕會淹水，請求支援抽水機；另外，在東港鎮明德二街則發生電線垂落狀況，均已處理。目前尚無災情發生。（編輯：謝雅竹）1131031