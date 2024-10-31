康芮颱風來襲 苗縣一度萬餘戶停電暫無重大災情

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）康芮颱風來襲，苗栗縣災害應變中心接獲電桿、電線受損及路樹倒塌、鐵皮、招牌掉落等數十起案件通報，暫無重大災情；台電表示，苗栗地區最多曾達1萬餘戶停電，持續全力搶修。

根據苗栗縣政府統計至晚間6時，災害應變中心共受理50件災情通報，其中以電線電桿毀損21件、路樹倒塌13件為最多，其餘還包括鐵皮屋損毀、招牌掉落、交通號誌損毀、故障等，相關單位陸續處理，尚無重大災情傳出。

台電苗栗區營業處表示，康芮直撲台灣，苗栗地區風勢一度達10級強風，造成高壓電線跳脫，強勁的風勢更造成部分路樹倒塌以及電線掉落，累計造成苗栗地區曾達1萬餘戶停電。

台電指出，苗栗縣主要停電區域集中在苑裡、通霄及後龍等沿海鄉鎮地區，經動員員工、承攬商共計181名工程人員及機具進行電力修復，截至下午4時尚有741戶停電中，仍持續全力搶修，以儘速恢復供電。

此外，頭屋鄉1棟3層樓透天厝晚間6時許發生火警，苗栗縣消防局獲報派遣人車趕抵現場時，火舌已從3樓窗戶竄出，經向民眾、屋主確認無人員受困後，從外部射水持續降溫、灌救，撲滅火勢。

陳姓屋主接獲通知，趕回家關心，見自家3樓失火，一臉錯愕，他指出，3樓堆放雜物，不知為何颱風天會燒起來；起火原因有待進一步鑑識釐清。（編輯：龍柏安）1131031

台電苗栗區營業處31日表示，颱風康芮直撲台灣造成多個縣市都有停電情形。苗栗地區風勢一度強達10級，累計苗栗地區曾有1萬餘戶停電，工程人員仍持續搶修，盼能儘速完全恢復供電。（台電苗栗區營業處提供）中央社記者管瑞平傳真 113年10月31日