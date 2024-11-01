花蓮卓溪土石流沖進民宅 居民涉水修復家園

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）颱風康芮襲台，花蓮南區鄉鎮受損嚴重，卓溪鄉約有10戶民宅遭受土石流，民眾涉水搶救家園。玉里鎮赤柯山區有民宅屋頂被掀翻，目前國軍已進駐協助恢復。

卓溪鄉公所秘書林萬金說，卓溪下部落、南安部落及中平部落都有發生土石流災情，約有10戶民宅受影響，部落道路也遭掩埋，現在水已慢慢退，加上國軍協助，預估要3天才能清除。

今天上午降雨趨緩，南安部落居民徒步走回家中清理，部落通往住宅的道路漫淹土石跟流水，還得涉水通過，民眾回到家園清理。

玉里鎮赤科山區也同樣慘重，李姓居民表示，到處都是斷裂大樹、有房子屋頂被吹掀，多處道路坍方，因斷電、沒通訊，徒步走了1公里多才有網路訊號。

玉里鎮公所機要秘書張德倫說，上午由各里長帶領居民簡單清掃，公所環保暨殯葬管理所及國軍協助大型樹木清除，目標3天內恢復鎮容。土石流災情集中在193縣道，分河東、河西兩側同步進行，先將有就醫需求的居民引導下山，優先處理。

富里鄉明里便橋也遭溪水沖毀，玉里警分局派員封閉閘門，禁止人車通行。（編輯：郭諭儒）1131101

颱風康芮襲台，花蓮玉里鎮赤科山有民宅屋頂被掀飛，目前國軍已進駐協助恢復。（李姓民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月1日

颱風康芮襲台，花蓮南區鄉鎮受損嚴重，卓溪鄉有土石流沖進民宅，民眾涉水搶救家園。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年11月1日