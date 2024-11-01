彰化至溪頭新闢23路客運路線 行經秀水、福興

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（中央社記者鄭維真彰化縣1日電）彰化縣到溪頭6條公車路線座位常供不應求，縣府為滿足旅運需求，即日起新闢23路「彰化-溪頭（經秀水）」市區客運路線，週一至週五去回程分別從員林客運彰化站、溪頭發車。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，23路「彰化-溪頭（經秀水）」市區客運路線由員林客運取得經營權，即日起正式營運，是第1條服務秀水鄉、福興鄉至南投溪頭的市區客運路線。

此路線行駛台19線彰水路，經秀水鄉及福興鄉，再行駛台76線及國道3號至溪頭風景區，起站為員林客運彰化站，沿途停靠正德高中（下莿桐腳）、秀水高工、福興工業區、車籠埔斷層保存園區、竹山工業區、初鄉、鹿彰、廣興、內湖，終點站為溪頭。

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路線全長75.7公里，行車時間約90分鐘，週一至週五上午7時50分從員林客運彰化站發車，回程下午2時10分於溪頭發車。民眾可於發車前2日撥打員客彰化站04-7223153預約。

彰化縣到溪頭的公車路線還包括有9路「彰化火車站-溪頭」、9路A「鹿港-彰化火車站-溪頭」、9路B「和美鎮公所-彰化火車站-溪頭」、10路「員林轉運站-溪頭」、10路A「溪湖-員林轉運站-溪頭」及15路「二林-溪頭」。（編輯：郭諭儒）1131101