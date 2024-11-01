中橫便道路基遭沖壞 嚴重積水阻機具搶修

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）颱風康芮帶來強風豪雨，台中梨山地區台7甲線及台8線多處坍方，台8臨37線中橫便道上谷關到德基路段，今天中午谷關工務段派員搶修時，因路基積水太深，怪手無法前進，僅能待水退後再搶修。

颱風康芮帶來強風豪雨，台中市和平區梨山地區災情嚴重，不但沿線電桿、電線遭傾倒的路樹壓斷，路基也被雨水、溪水沖壞。谷關工務段長張裕閔接受媒體採訪表示，31日起持續清理梨山地區災情到深夜，1日搶通台7甲線，沿線倒木、泥流仍待清理。

台8線梨山往大禹嶺方向，沿線樹木傾倒壓斷不少電線、電桿，梨山監工站長朱瑞宏帶領機具、台電人員一路挺進，期能儘速搶通遭阻斷的台8線96公里處碧綠溪明隧道。

張裕閔指出，昨天晚上風雨很大，台8臨37線中橫便道上谷關到德基路段的路基被沖壞，今天雨停後立刻調度機具、人員，怪手想攀過去挖內側的土石來回填路基，怪手才走到一半，路基刷深積水約3公尺，只能撤退等待積水消退，才能回填路基。

台8線因77公里處靈甫橋路段邊坡含水量高，土石泥流還在無預警流出，谷關工務段持續守視待邊坡穩定隨即進場，所幸已打通新佳陽部落到德基單線通車，部落得以採購物資。（編輯：謝雅竹）1131101