幼兒園家長接送區禁菸 嘉縣逾400處無菸場所

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（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）嘉義縣衛生局擴大公告無菸場所，11月起全縣58所幼兒園家長接送區全面禁菸，違法吸菸者將處新台幣1萬元以下罰鍰。目前包含原4大連鎖超商騎樓，計逾400處公告無菸場所。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿，衛生局自民國103年起逐年公告無菸場所，包括國中小學、高中職校園周邊、4大連鎖便利超商及麥當勞速食店騎樓，至去年計有344處完成公告，建構嘉義縣無菸環境。

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衛生局表示，今年更擴增公告全縣58所幼兒園家長接送區及11家美廉社騎樓全面禁菸，目前計有413處公告禁菸場所，民眾必須遵守規定，違規吸菸者將處2000元以上、1萬元以下罰鍰，今年已裁罰20件。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，今年再增幼兒園家長接送區及美廉社騎樓公告為禁止吸菸場所，以保護幼兒園孩童、教師、家長及民眾免於二手菸危害。全縣目前有62家門診戒菸服務，欲戒菸民眾可洽詢衛生局及各鄉鎮市衛生所尋求協助。（編輯：郭諭儒）1131102