颱風康芮致司馬庫斯聯絡道斷 尖石鄉公所擬連夜搶通送物資

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）颱風康芮導致新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷，尖石鄉長曾國大指出，公所委外廠商將持續連夜搶修，預計明早會將糧食等物資送進部落。

新竹縣政府原住民族行政處長雲天寶透過文字表示，今天與曾國大、委外廠商等人派重機具到司馬庫斯部落聯絡道，結果發現有多處坍塌，因此邊搶通、邊前進部落。

曾國大接受中央社記者電訪指出，下午已在聯外道路4公里處與司馬庫斯族人碰面，根據訊息，部落內也有機具可使用，族人們昨天開始陸續反向搶通，聯外道10公里處第2號橋受損最嚴重。

曾國大指出，已要求尖石鄉公所的委外廠商連夜搶修，預計明早可搶通至斷毀的第2號橋，屆時將查看實際狀況才能了解如何修復。

目前部落內約有150人，曾國大表示，存糧可能只能撐到明天晚上，鄉公所人員已採買糧食，預計明早以徒步、人力接駁方式將物資送進部落。

曾國大說，預計明天上午由國軍協助將部落內需要就醫、回診拿藥的慢性病患者接駁下山，或將竹縣府衛生局準備的藥物送進部落，確保族人健康。（編輯：張銘坤）1131102

颱風康芮導致新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷，縣府原住民族行政處長雲天寶（左）、尖石鄉長曾國大（右）等人2日與委外廠商調派重機具前往，發現有多處坍塌，將邊搶通、邊前進部落。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月2日

曾國大 司庫聯絡道坍方部落剩3天糧食 竹縣府擬空投救援

颱風康芮導致新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷，鄉公所委外廠商持續搶修中，鄉長曾國大（前）2日指出，預計3日上午將糧食等物資以徒步、人力接駁方式先送進部落。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月2日