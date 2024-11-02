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颱風康芮轉低壓日本九州降大雨 新幹線一度停駛

2024/11/2 10:37
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本九州北部等地受由今年第21號颱風康芮減弱的低氣壓及鋒面影響降下大雨，部分地區24小時雨量已逾往年一整個月的兩倍。目前往來廣島站與博多站的山陽新幹線暫時停駛。

日本放送協會（NHK）報導，到今天上午9時止的24小時累計雨量，佐賀縣伊萬里市多達296.5毫米、山口縣周南市和田地區也有261毫米，雙雙超過當地往年11月一整個月雨量的2倍。

不僅如此，截至今天上午9時止的24小時累計雨量，九州、中國及近畿地方共有127處觀測點創當地11月統計史上新高紀錄。

中國地方（包括鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣5縣）目前雨勢持續增強，山口縣周南市和田地區截至今天上午9時止降下1小時35.5毫米的激烈雨勢。

JR西日本公司表示，山陽新幹線受到大雨影響，今天上午9時起往來新大阪站及博多站的雙向列車依序停駛。但目前東京站往來廣島站已復駛，剩廣島站到博多站仍停駛。

日本氣象廳表示，由康芮減弱的低氣壓及鋒面引入非常暖濕空氣，造成以西日本為中心的地區出現降雨。根據觀測，長崎縣今天凌晨出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），為當地帶來猛烈雨勢。

氣象廳預測鋒面到今天晚間將東移，降雨擴及西日本與東日本多數地區，可能為當地帶來相當激烈降雨。

根據預測，關東甲信、北陸、近畿等地，到明天上午的24小時降雨量為120毫米；東海地方也有高達180毫米；四國地方更可能高達200毫米。（譯者：黃名璽）1131102

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