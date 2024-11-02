中橫公路83公里處掏空有大天坑 工務段搶修禁行

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）颱風「康芮」襲台，台8線中橫公路83公里處路面被掏空出現大坑洞，公路局中區養護工程分局谷關工務段今天表示，颱風豪雨導致基樁再露出，上午將施工回填土石，暫禁車輛通行。

颱風「康芮」夾帶強風豪雨，谷關工務段指出，造成台中市梨山地區災情慘重，路樹、電桿倒塌，多處道路坍方，工務段連日來不停搶修，昨天晚上又發現台8線83公里處路面被掏空出現大坑洞，工務段今天上午7時施工回填土石。

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谷關工務段長張裕閔表示，此路段是長期地滑路段，過去工務段就把現場改為基樁擋土牆，基樁長度25公尺，施工後路面高度因基樁發揮作用尚屬穩定，但下邊坡持續變形滑落造成基樁裸露，已多次修補仍露出基樁。

張裕閔指出，因0403地震及颱風「凱米」影響，此路段基樁再次露出，已先回填土石壓腳，此次因颱風「康芮」帶來集中且大量雨勢，導致土石從基樁間隙漏出。工務段保全發現後即刻封閉道路，監工站連夜調度機具，今天上午開始回填。（編輯：戴光育）1131102