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「獺搜查線」工作坊登場 共尋金門歐亞水獺身影

2024/11/2 19:24
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（中央社記者吳玟嶸金門2日電）金門歐亞水獺下半年系統化調查即將開始，金門縣野生動物救援暨保育協會今天舉辦工作坊訓練民眾參與調查，透過「獺足金門」調查平台，對水獺關心轉化實質貢獻。

野生動物救援暨保育協會今天舉辦「獺搜查線」訓練課程，介紹「獺足金門」調查平台使用方法，並帶領學員野外實地操作，訓練搜查水獺活動區域技巧。

協會理事袁守立接受中央社記者採訪表示，「獺足金門」是「台灣生物多樣性網絡」建置平台，其中「系統化大調查」將金門分不同區塊，排除較為危險、未開放等區塊後分配給經過訓練人員認養，在10天內觀察水獺足跡、糞便等拍照上傳平台。

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袁守立說，「獺足金門」平台無法客觀計算水獺數量，但透過每年夏、秋2次調查，可推算水獺在金門分布概況及消長。依目前調查，水獺在西半島活動頻率大量減少，東半島因為水系較多所以還能觀察到。

袁守立表示，系統化調查是長期工作，野生動物救援暨保育協會從2019年開始調查，去年開始訓練一般民眾參與。期待更多人參與，讓歐亞水獺在金門分布概況及消長監測工作更完備，讓對水獺關心能轉化為實質貢獻。（編輯：孫承武）1131102

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