澎湖奧林匹克親子運動大會 變形金剛現身歡笑連連

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（中央社澎湖縣3日電）澎湖「奧林匹克親子運動大會」活動，由馬公市長黃健忠裝扮成大黃蜂等5尊「變形金剛」驚喜現身，一起與孩童們互動，讓全場逾2000親子們笑聲與歡呼連連，為活動掀起高潮。

「奧林匹克親子運動大會」活動，今天在澎湖多功能綜合體育館盛大登場，吸引超過2000名家長及孩子參與，黃健忠與澎湖縣政府參議蘇啟昌，以及蘇陳綉色、蘇育德、莊光大、歐中慨等多名議員到場一起為活動揭開序幕。

黃健忠表示，市政團隊致力於營造多元且充滿支持的成長環境，讓每個孩子在健康快樂中成長，並透過這類親子活動，增強家長與孩子互動與情感連結，市公所會持續推動創意和教育意義兼具活動，讓親子共享美好時光、一起成長。

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「奧林匹克親子運動大會」活動最大亮點是電影劇中的英雄「變形金剛」出現活動現場，黃健忠市長親自變身為大黃蜂與其他4尊變形金剛，穿梭現場一起與孩童們親密互動，最讓孩童們意外驚喜，現場笑聲與歡呼聲此起彼落，為活動達到最高潮。

馬公市公所表示，澎湖「奧林匹克親子運動大會」活動，除了有變形金剛現場表演互動外，還安排有玩大球等多樣化趣味性親子遊戲，讓幼童們都能從中收穫歡樂及成長。（編輯：陳仁華）1131103