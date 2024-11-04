中市府證實遭權勢性騷5人受害 啟動性平會調查

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市議員黃守達表示，交通局1名處長遭控性騷擾下屬，4年來至少5人受害。交通局長葉昭甫證實受害者有5人，啟動性平委員會調查，副市長黃國榮將召開跨局處會議，研議是否停職。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員黃守達、王立任、張玉嬿等人質詢指出，交通局1名處長涉長期性騷擾女下屬，除言語性騷擾外，還有熊抱、摸手臂、摳手心，甚至要求女下屬「以約會換開會」，4年來至少5人受害，典型的權勢性騷擾。

黃守達表示，他接獲A女E女陳情，A女在留職停薪前曾告知葉昭甫遭性騷擾，但10個月過去仍無結果。他質疑，交通局調查拖延。王立任則認為，依照法規，若案情情節重大，在調查中即可停職，但該處長目前卻是請假，根本逃避調查。

黃國榮表示，2週前得知此事，但不清楚細節，目前已進入處理程序。今天得知受害者竟多達5名，事關重大，會立刻邀集法制局、人事處、交通局等召開會議，研議處理方式。

葉昭甫今天接受媒體聯訪表示，A女向他反應時，因涉及隱私並未提及細節，當時A女未提出性平申訴，曾問她要不要進行職務調整，當時A女已準備要到業界服務。E女在今年9月提出性平申訴，當時處長正好請假多日，所以請處長在調查期間「先不用回來」。目前處長仍請假中。

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葉昭甫指出，性平調查小組已經成立，成員包含性平專家、律師、政風系統人員，並無該處人員，目前已進行4次小組調查、4次委員會，因另有3個案由E女提出，小組依名單訪談，當事人確遭到不同程度的性擾，均已成案進入調查，因為人數增加因此調查時間也延長。

葉昭甫表示，性平事件的處理，必須隔離主管與下屬的工作職場，但不會因為該處長是請假或是停職，而影響到性平委員會的判決結果，調查結果出爐確認事件屬實，後續依規定懲處。（編輯：李淑華）1131104