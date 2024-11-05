嘉義城隍廟續推寵物平安燈 送飼主光明燈再加碼

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）嘉義城隍廟去年推出「寵物平安燈」送飼主光明燈活動，受到歡迎，今年活動加碼優惠，寵物飼主今天帶著貓犬、兔子等到廟點燈，有柴犬飼主再次來點燈，為自己及寵物祈求平安。

嘉義城隍廟董事長賴永川致詞表示，廟方去年推出「寵物平安燈」掀起寵物點燈風潮，今年「寵物平安燈」活動加碼優惠，凡點寵物平安燈信眾，除了送飼主光明燈，並可獲得兼具祈福「寵物身心靈ALL IN尊爵包」。

嘉義城隍廟廟埕今天有許多飼主帶著貓犬、鸚鵡、兔子等寵物到廟裡點燈，其中柴犬飼主許姓女子曾為寵物點1盞平安燈，今年決定再次至城隍廟，為柴犬續點平安燈，希望牠健康久久，彼此快樂陪伴。

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廟方表示，「寵物身心靈ALL IN尊爵包」內容包含LED夜燈相框、寵物拓印泥和專屬紀念卡、寵物行為、溝通師服務等，其中相框可放置拓印爪、鼻等，紀念飼主與寵物珍貴回憶；另外，今年點燈加碼提供寵物行為溝通師諮詢。

賴永川指出，有鑑於棄養、放生寵物造成社會亂象，選定嘉義縣動保園區及嘉義市正德護生園區等單位，除捐贈飼料外，並號召喜愛動物的民眾以「領養代替購買」寵物，提供牠們溫暖的家。（編輯：謝雅竹）1131105