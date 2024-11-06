犯罪被害人保護協會屏東分會喬遷 法務部長揭牌

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）犯罪被害人權益保障法新法去年上路後，犯罪被害人保護協會業務擴展；犯保協會屏東分會另覓據點，喬遷至屏東縣民公園入口旁，今天由法務部長鄭銘謙等人揭牌。

鄭銘謙致詞表示，屏東明揚大火跟安泰醫院火災，犯保志工都在水火無情中第一時間前往，是愛護馨生人最好寫照。協會將持續為馨生人提供協助，在法律流程結束後，犯保也不會對馨生人棄之不顧，如同屏東分會嶄新據點，犯保協會將帶領馨生人迎向嶄新人生。

犯保協會屏東分會主任委員梁應鐘表示，法務部近年為落實犯罪被害人保護權益，將犯罪被害人保護法修正為犯罪被害人權益保障法；把以往側重在補償、保護的概念擴充提升，強調人性尊嚴，並以同理心態度，加強對被害人家屬的保護與保障。屏東分會將以此指標全力以赴，提供最好的扶助資源，一路相伴到底。

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犯保協會屏東分會指出，目前處理案件以死亡跟重傷為主，約8成為車禍，主要提供法律及經濟扶助。修法後被害補償金制度更新，也更著重在重傷被害人，並提供心理輔導，另須與縣府各局處固定會議，業務量因此拓展。

新辦公室位於屏東市台糖街133號2樓，就在縣民公園旁。犯保協會屏東分會指出，周圍綠意盎然，窗外看出去皆是美景，期許這樣的環境能為馨生人內心帶來一絲安靜平和。在協會新辦公場所，其中一部分空間將作為馨生保護據點，提供馨生人最完善的服務。（編輯：郭諭儒）1131106