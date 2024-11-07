協助犯罪被害家庭 雲林啟動司法保護醫療關懷聯盟

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）雲林縣黃姓男子今年元宵節騎車下班發生車禍，經醫院治療後恢復健康，他今天出席犯保雲林分會的司法保護醫療關懷聯盟記者會，感謝犯保一路陪伴，經濟上給予幫助，迎向新生。

犯罪被害人保護協會台灣雲林分會今天在中國醫藥大學北港附設醫院舉辦「雲林齊醫、馨心相依」司法保護醫療關懷聯盟啟動儀式，在台灣高等檢察署主任檢察官侯千姬、雲林地檢署檢察長戴文亮見證下，北港媽祖醫院等5間院所以及雲林縣醫師公會等單位簽署合作備忘錄，攜手共建溫馨醫療環境。

雲林分會主委許倍豐表示，犯罪事件的發生，被害家庭需獨自面對修復的漫漫長路，司法保護醫療關懷聯盟透過與雲林縣內多家醫療院所合作，為被害人提供減免掛號費用等優惠措施，協助經濟弱勢的犯罪被害家庭減輕醫療負擔，陪伴被害家庭走出傷痛、迎接新生。

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黃姓男子說，今年元宵節下班騎車回家時，不知何故發生車禍，醒來後發現躺在醫院，「我不是應該在家嗎？怎麼在醫院？」之後才知道是與酒駕的發生車禍，自己傷重送醫救治，經過治療、復健，現在已經恢復健康，且從事救護車司機工作，以己身能力範圍內幫助其他人。

黃姓男子指出，治療的過程中感謝犯保支持，遇到經濟和家庭等問題時逐一解決，到現在可以幫助他人。（編輯：李淑華）1131107