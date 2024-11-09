新北瑞芳整併說明會 碩仁里長不滿合併砸雞蛋抗議

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市瑞芳區公所8日召開里編組調整說明會後，碩仁里里長林富萬在區長室張貼抗議標語，並丟擲雞蛋滋事。區長楊勝閔今天表示，嚴正譴責以暴力形式表達訴求，依公然侮辱提告。

楊勝閔下午接受中央社記者電訪表示，8日會議重點是盤點瑞芳區各里人口、戶數、各里平均服務人數等因素，並考量到空鄰數及選舉訴訟等因素後，篩選出整併的6個里。

楊勝閔表示，依地域性合併後，各里人口數皆500人左右，較能均衡服務量能。預計猴硐與碩仁里合併、光復與弓橋里合併、福住與崇文里合併、新山與瓜山里合併、銅山與石山里合併、濂新與南雅里合併。

他說，瑞芳區最大的爪峰里3878人，最小的碩仁里僅140人，大小差距28倍，服務量能失衡；此外，瑞芳區有空鄰現象，整併後經費可轉而運用在地方建設，避免浪費財政資源；另外，小里會面臨幽靈人口遷入而選舉紛爭不斷，造成選舉訴訟多，浪費司法資源。

現場民眾多數認為調整機制要更明確、「微調不如不調」等訴求。楊勝閔表示，整併期間各界會有不理解及質疑，公所虛心接受，將統整意見後提報新北市府。

林富萬8日在公所舉辦說明會後，在區長辦公室張貼抗議標語，也丟雞蛋讓公所人員飽受驚嚇。1名職員在臉書（Facebook）貼文表示，若未關門，雞蛋就砸到她身上。公所人事流動高，與某些里長的行為有關。

居住在碩仁里的里民接受記者電訪表示，實際居住人口只有30人至40人，許多人在煤礦沒落後早搬走了。地方年輕世代都認為，合併有利於服務品質、社區安全。

楊勝閔說，應以身作則的里長居然帶頭違法，令人遺憾。除嚴正譴責任何暴力，也要求依法辦理，絕不寬貸。

瑞芳警分局表示，區長依刑法強暴公然侮辱罪提告，員警據報將林富萬帶回詢問後，函送基隆地檢署。記者下午致電林富萬未果，無法獲悉其看法。

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市府民政局長林耀長下午告訴記者，民政局與瑞芳區公所態度一致，嚴厲譴責暴力行為。

民政局表示，為優化里長服務效能及質量，10月起啟動里鄰整編說明會，面積大於0.72平方公里以上，且人口規模達1萬8000人的里，可拆分為兩個里。符合條件的有林口區南勢里3萬餘人、林口區湖南里3萬餘人、淡水區崁頂裡2萬9000餘人。平均服務戶數少的里可合併。（編輯：張銘坤）1131109