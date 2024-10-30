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颱風康芮來襲 新北瑞芳區九份道路落石坍方

2024/10/30 21:35
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）颱風「康芮」來襲，新北瑞芳區今天晚間往九份老街方向道路局部土石坍方。公所晚間指出，不影響交通，已處理路面碎石。明天將預防性撤離「阿美家園」與「快樂山部落」族人。

瑞芳區長楊勝閔晚間接受電訪表示，瑞芳晚間雨勢還好，九份樹梅坪停車場往老街方向道路土石坍方；區公所搶災廠商已前往清理路面碎石，因小落石不影響交通，並未封鎖道路。

新北市政府今天晚間進行災害應變中心工作會報，氣象團隊分析雨勢時，提醒瑞芳地區要注意山坡地土石流，低窪地區要注意慎防淹水，但仍要看實際雨勢狀況。

會中，新北市府請各區公所持續清查各災害潛勢區的居民，隨時啟動預防性疏散撤離及收容安置作業，並提醒各里長加強宣導里民提前領取砂包。

瑞芳區公所表示，傍晚5時開始執行土石流潛勢溪保全戶黃色警戒勸離，協請瑞芳警分局員警協助公所，包括上天里、弓橋里、光復里、侯硐里的勸離作業，並將居民安置在收容所。

楊勝閔指出，預計明天（31日）將針對「阿美家園」及瑞芳區海濱里的「快樂山部落」展開預防性撤離，並將族人暫時安置在瑞龍市民活動中心。

瑞芳警察分局表示，今天入夜後，雨勢會持續增大，用路人視線將變差，車輛也可能打滑，請駕駛人減速慢行。隨暴風圈靠近，風勢及雨勢將變強，呼籲民眾若無必要請勿出門，以確保安全。（編輯：戴光育）1131030

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