新北瑞芳整併里引爭議 碩仁里民盼擴選票引新血

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市瑞芳區碩仁里長不滿將與猴硐里合併，怒砸區長辦公室雞蛋。地方認為，小里選民人數少，加上部分幽靈人口，容易形成萬年里長，唯有擴大選票基數引入新血，才是地方之福。

瑞芳區長楊勝閔今天表示，依市府民政局政策，盤點各里人口、戶數、平均服務人數，並考量到空鄰數及幽靈人口的選舉訴訟等因素後，篩選出6個里，與周邊的里整併。

知情人士告訴中央社記者，區公所8日舉辦說明會時，碩仁里里長林富萬認為，所在的三貂嶺為偏鄉，土地遼闊多森林，若合併不利服務里民，為此蛋洗區公所，想維持設籍人口140人的碩仁里編制。

不過，地方人並不認同這樣的想法；一名在地居民分析，三貂嶺因礦業終結人口外移，成為超迷你的小里，長住人口不到1/4，礦業時代的居民早就遷出旅居外地，只是戶籍仍在。

另一名里民今晚告訴記者，碩仁里距市區只有12公里，且聚落非常集中，「森林不需要里長服務，那是林務署的責任」。她認為，投票人口基數小，非長住人口決定選舉結果，極不民主的選舉奇特怪象，無法反映真實需求的基礎設施、公共服務和日常管理。

依據中央選舉委員會統計資料，民國111年村里長選舉結果，碩仁里長當選票數為66票，對手則以59票落敗。

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有里民說，新住人口或有理想者，缺乏旅居外地里民溝通管道拜票，選舉變成不對等弱勢，這些在籍卻非長住者成為「合法的幽靈人口」，導致極度變態的不正常選舉。

三貂嶺觀光發展協會理事長楊傳人說，當地有瀑布群、山水美景、生物多樣性、獨特的壺穴景觀、平溪支線鐵道風情，三貂嶺生態友善隧道，極具國際觀光潛力，地方希望透過新血創新，合併猴硐里共榮共好。（編輯：張銘坤）1131109