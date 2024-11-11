蕭青陽操刀桃園農產月曆 呈現在地景色及農特展

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市政府今天發表「114年桃園農產月曆」，由葛萊美獎得主的蕭青陽老師擔任設計團隊召集人，以畫作方式展現桃園農產品及各區特色，還可裱框珍藏，掛在家裡就像是藝術品。

蕭青陽致詞表示，要在桃園市選出13個景點及蔬果美食，且每個景點及農特產還有對應的季節及時間性，一共耗費8個月的時間才完成，除了由畫家依時令前往，並討論以寫實或抽象畫風呈現，團隊同時以影像方式記錄拍攝過程，月曆除較以往縮小尺寸、但改用映畫紙印刷，掛在家裡就像是一幅藝術品。

桃園市長張善政說，農產月曆過去每個月份以當季水果照片呈現，被稱為「水果月曆」，明年的月曆還是以農產品為主，同時搭配地方特色景點，但是透過畫家、書法家以藝術方式呈現，除介紹農產品也展現當地風景，是國內少見以藝術方式展現農產品的月曆。

農業局表示，這次由蕭青陽擔任召集人帶領他的團隊打造農產月曆，更有水彩畫家陳俊華、張晉霖、張家荣、余思瑩及書法家周良敦參與創作，月曆封面題字「蛇馬龍舞」，取諧音「什麼攏有」，將陸續由各機關及利用活動機會發送給民眾。

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至於景色包括大溪老街、中壢仁海宮、八德埤塘公園、龍潭大北坑休閒農業區、大園許厝港溼地、蘆竹羊稠坑步道、復興拉拉山國家森林遊樂區、觀音蓮花園休閒農業區、楊梅富岡火車站、平鎮國旗屋、龜山風尾街百年楓香、新屋永安漁港、桃園景福宮，再搭配當地農特產或美食。

桃園市農業局長陳冠義說，蕭青陽縮小月曆尺寸，選用環保裝訂、可回收材質包裝，回應市府堅持的環保理念。希望結合藝術與設計，讓更多人了解桃園農林漁牧、人文和生態的價值與潛力，月曆除分享桃園風景及農產，也傳達市府持續致力農業與人文、自然環境和休閒的全面連結，升級各方面的生產效益並兼顧環境永續。（編輯：林恕暉）1131111