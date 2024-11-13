扶助非營利團體永續發展 中彰投分署推動開發方案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，運用「多元就業開發方案」，已攜手民間團體共同推動逾2000項社會公益及地方產業發展計畫，並幫助上萬名弱勢者找到工作。

中彰投分署持續推動「多元就業開發方案」，促進地方產業發展與創造弱勢族群在地就業機會。其中彰化縣樂林食物銀行慈善會獲得這項方案補助，辦理偏鄉傳愛計畫，整合各界捐助資源幫助弱勢族群的模式，利用在地農產品積極「造食」以達永續發展目標。

位於彰化二林的樂林食物銀行慈善會自110年開始申請這項方案，中彰投分署表示，經輔導下，由初期在二林鎮投放食物至社區冰箱開始營運，6年來已延伸到周邊芳苑鄉等12個鄉鎮，共設有32個社區冰箱據點，近年更以「行動柑仔店服務車」將服務擴及整個彰化縣，照顧的弱勢家庭也從最初的60戶增加至每月照顧近2000人。

中彰投分署表示，樂林食物銀行慈善會除接受捐助照顧弱勢家庭，近2年積極轉型，從申請多元就業開發方案以扶助為主的社會型計畫，改朝向自給自足的經濟型計畫，成立「傳愛小舖」運用在地農特產品為原料，製成饅頭、壽桃、麵包、果乾、菜乾等商品進行銷售和擴展網路通路，逐步邁向成為社會企業之路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

樂林慈善會運用多元方案所進用的人力，除培育本身烘焙產品製作、店鋪營運管理等相關知能外，還輔導他們參加「中式麵食加工發酵類丙級」技術士考試，中彰投分署指出，113年取得6人通過證照的佳績。

中彰投分署表示，自多元就業開發方案啟動以來，已攜手民間團體共同推動逾2000項社會公益及地方產業發展計畫，創造在地就業機會，並幫助上萬名弱勢者找到工作，歡迎有需求的民眾洽各就業中心。（編輯：龍柏安）1131113