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中正橋新北往北市水源快速道路匝道 11/17起通車

2024/11/14 15:48
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（中央社記者高華謙新北14日電）橫跨雙北市的中正橋改建案，繼主橋陸續完工通車後，11月17日起新北市永和往台北市水源快速道路匝道將開放通車；雙北市府後續將進行「川端橋復舊」作業，預計明年底全數完成。

新北市府網站指出，中正橋舊名「川端橋」，因日治時期與台北市川端町連接而得名，光復後改名「中正橋」。這條橋跨越新店溪，連接台北市中正區重慶南路3段與新北市永和區永和路2段，因防洪、耐震力不足，交通動線複雜、車禍頻傳，因此有改建必要。

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新北市政府工務局長馮兆麟今天說，雙北市府於2019年5月起在中正橋舊橋上方新建新橋，由台北市政府新工處負責施工，其中新北市往台北市主橋於今年3月16日通車，新北市永和往台北市水源快速道路匝道工程也將在11月17日上午8時起正式通車，也代表中正橋新橋工程都已完成。

新工處長簡必琦說，雙北市府將接續進行「川端橋復舊工程」，將中正橋舊橋改建為專門讓行人和自行車通行的橋樑，預計2025年底完工。（編輯：龍柏安）1131114

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