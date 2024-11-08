新北福和橋又遭撞 市府：僅波及暫時支撐架橫梁

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（中央社記者高華謙新北8日電）連接雙北的福和橋昨天晚間又被撞。新北市養工處表示，福和橋正進行預力梁更換工程，經技師查看，車輛未撞到主梁，僅撞到暫時支撐架橫梁，上午調整好橫梁後會繼續照常施工。

福和橋是橫跨雙北重要橋梁，連接新北市永和區與台北市公館。不過，位在永和區環河東路的主梁限高3.9公尺，2023年8月才遭超高違規行駛的大型聯結車撞擊，導致主梁結構受損，新北市府9月起進行預力梁更換工程。

養工處表示，昨天晚間近7時，一輛載運因颱風「康芮」傾倒路樹的大貨車沿永和區成功路左轉環河東路方向行駛，經過福和橋下時，因車上抓斗超高而撞及福和橋防撞鋼梁，車上載運樹木掉落一地。

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新北市養工處長鄭立輝指出，經與技師查看，車輛並未撞擊到預力梁，僅暫時支撐架橫梁遭受撞擊並變形，上午廠商調整好橫梁後，會繼續照常施工。

工務局長馮兆麟表示，福和橋近年共遭超高車輛撞擊5次，每次都及時補強安全無虞，今年4月3日地震後發現外側預力梁受損嚴重，養工處5月底前完成碳纖維補強，也在周邊道路增設限高門架強化橋梁保護措施，但為加強安全性，正辦理預力梁更換工程，預計今年底前可以全數完成。（編輯：戴光育）1131108