花蓮癌末阿公想看海 醫護人員及家屬陪伴圓夢

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮78歲黃姓阿公罹患肺癌末期，身體日漸衰弱，懷念過去在海邊買魚、看海的日常，他向護理師說出想看海的願望，昨天上午在醫護團隊、家人陪同下終於如願。

黃阿公獨身住在花蓮縣新城鄉，過去經常到新城順安海邊的定置漁場買現撈魚貨給家人，2年前因罹癌入住國軍花蓮總醫院護理之家，黃阿公向護理人員說「真的好想再看看那片大海」。

護理之家人員聽到黃阿公的心願，向門諾醫院安寧團隊討論，經主治醫師評估後，昨天2院組成醫護團隊，帶著黃阿公及家人搭上復康巴士來到熟悉的順安海邊。

黃阿公看著想念的海景露出淺淺微笑，醫護團隊為黃阿公與家人們拍照留念。黃阿公的妹妹說，想起小時候的一家人在海邊的溫暖回憶，很不捨但也祝福哥哥。

黃阿公是門諾醫院的病患，也是居家安寧的對象，安寧團隊護理師羅秀紋說，讓癌末病患達成小小心願，是心靈的慰藉與滿足，也讓家屬重溫彼此深厚的情感。

門諾醫院安寧團隊醫師陳逸文表示，安寧照護的核心在重視患者的生活需求和內心渴望，透過「圓夢守護」服務，讓患者在生命的最後旅程中感受到愛與溫暖的陪伴。（編輯：郭諭儒）1131115